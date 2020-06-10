حزمة من الاستعدادات المبكرة لإجراء امتحانات الثانوية العامة في بورسعيد

استعرض د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم الخطوات والإجراءات التى نفذتها المديرية لتجهيز مقرات لجان إمتحانات الشهادة الثانوية العامة وتأمينها، لافتا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الإمتحان هذا العام يبلغ ٥١٣٥ طالبا وطالبة، موزعين على ١٧ لجنة رئيسية ولا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة على ١٤ طالبا وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم.





وأكد وكيل الوزارة أن الوزارة وفرت بوابات التعقيم لكل اللجان وكذلك الكمامات والقفازات الطبية وأكياس للأحذية لكل الطلاب والعاملين باللجان مشيرا إلى أن عملية تعقيم اللجان وإستراحات الملاحظين ستكون يومية قبل وبعد الامتحان بالتعاون مع أحياء المحافظة ورجال الأعمال.





ووجه باهى مديرى الإدارات التعليمية والإدارات المختصة بضرورة التأكد الفورى من عوامل الأمن والسلامة بكل اللجان من حيث صلاحية الأبواب والشبابيك والمقاعد ودورات المياة والنظافة العامة للمقرات وإشراك رجال الأعمال فى أى مشكلة تتعلق بنقص التجهيزات.





وصرح وكيل الوزارة أن الدولة وفرت كافة الإجراءات الإحترازية لوقاية أبنائنا الطلاب والعاملين من خطر إنتشار فيروس كورونا المستجد لتصل بالإمتحانات إلى بر السلامة فى ظل الظروف الإستثنائية التى تمر بها البلاد وهو جهد وتكلفة من أجل سلامة الجميع.





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وتابع باهى أنه تم تشكيل لجان لمتابعة الإنتهاء من الإستعدادات الأخيرة لعقد إمتحانات الثانوية العامة والخطوات التى نفذتها المديرية لتجهيز مقار اللجان والاستراحات وتأمينها وذلك فى ضوء المستجدات الأخيرة ومراجعة كل الإجراءات الاحترازية وعوامل الأمن والسلامة بكل اللجان.



