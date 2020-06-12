أحمد السقا يعلم حصانه الرقص .. شاهد

نشر النجم أحمد السقا مقطع فيديو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهر احمد السقا خلال الفيديو وهو يراقص حصانه الخاص، حيث كان النجم المصري يقوم بعمل حركات راقصة ومن ثم يقوم الحصان بعمل نفس الحركات برأسه.





وعلق احمد السقا ، على الفيديو قائلًا: "اللى يصلى على النبى يكسب.. والقبطى يمجد سيده.. شكرا صديقى الحصان....🙏😜"





ويعرف عن النجم أحمد السقا بين أصدقائه فى الوسط الفنى بحبه الشديد للخيل والفروسية، فهو من أكثر الفنانين الذين يجيدون ركوب الخيل والتعامل معه، وله العديد من الحكايات مع الخيل الخاص به، بخلاف فهمه ودرايته الكاملة بهم.





وكان أحدث أعمال أحمد السقا هو فيلم "سري للغاية" أضخم إنتاج سينمائى فى تاريخ السينما، للكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج محمد سامي، وجسد أحمد السقا شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأحمد رزق في دور محمد مرسي.









يذكر أنه تم الانتهاء من تصوير الفيلم منذ عامين وفي انتظار الموافقة لعرضه وإذاعته قريبًا.









وشارك الفنان أحمد السقا فى السباق الرمضانى ببرنامج "اغلب السقا" وهو مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، بجائزة 100 ألف جنيه يوميا، وتُقدمه النجمة رزان مغربي.



