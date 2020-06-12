هند الحناوي تكشف معلومات في قضية النسب الجديدة للفنان أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي ، عن معلومات في قضية النسب الجديدة للفنان . كشفت الدكتورة هند الحناوي طليقة الفنان





وقالت " هند الحناوي " إن القصة بدأت منذ 9 سنوات، أثناء زيارة ابنتها لينا لأبيها تعرفت على فتاة أجنبية من ألمانيا من المعروف انها زوجته، وتواصلت معها عبر البريد الالكتروني ليكون هناك ود بينهما ولكنها لم ترد خلال هذه الفترة.





وأضافت "هند الحناوي" خلال تصريحات لفضائية "سكاي نيوز عربية" هذه الفتاة زوجة أحمد الفيشاوي أرسلت لها رسالة عبر انستجرام منذ أيام مطالبة فيها التعرف والتقرب أكثر لكي يتواصل الاخوة مع بعض، ولكنها كانت رافضة ان ابنها تيتوس يظهر في وسائل الإعلام بنشر اي صور.





وأوضحت "هند الحناوي" أن لينا على علاقة جيدة بأخيها تيتوس، ولكن ليس لديها تفاصيل واضحة عن القضية، مشيرة إلى أن القضية مع أحمد الفيشاوي بدأت عندما سافرت الي لندن للمطالبة بالنفقة علي مدرسة ابنته لينيا والقضية لم تنته حتى الآن والفيشاوي لم يصرف او يسدد المصروفات حتى الآن.





وأشارت إلى أنها انتهت من عمل الدكتوراه في لندن بجانب الأبحاث المتعلقة بالجامعة التي تعمل بها، وهي تكتب الآن مذكرات سيتم الاعلان عنها خلال الفترة القادمة.