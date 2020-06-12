بعد سؤاله عن ابنته المصابة بـ كورونا.. خالد الغندور يدعو لـ مصطفى شوبير

نجم الزمالك السابق، رساله شكر لـ مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ونجل الإعلامي أحمد شوبير بعد أن اطمأن على ابنته "زينة".

وأعلن الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن إصابة ابنته بـ فيروس كورونا الاربعاء الماضي.









وقام خالد الغندور الأحد الماضي بنشر نتيجة تحليل فيروس كورونا الخاص به، بعد أن أجراه للاطمئنان على حالته الصحية.





وأجرى خالد الغندور، تحاليل pcr التي توضح المصابين بـ فيروس كورونا، حتى إن لم تظهر عليهم الأعراض.





يُذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفًا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.



