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رياضة

بعد سؤاله عن ابنته المصابة بـ كورونا.. خالد الغندور يدعو لـ مصطفى شوبير

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:22 م
صدى البلد
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حسن العمدة
وجه الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك السابق، رساله شكر لـ مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ونجل الإعلامي أحمد شوبير بعد أن اطمأن على ابنته "زينة".

وكتب الغندور عبر صفحته بـ فيسبوك قائلا: "شكرًا لـ مصطفى شوبير على رسالتك ودعمك وربنا يحفظك ويحفظ اسرتك" .


وأعلن الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن إصابة ابنته بـ فيروس كورونا الاربعاء الماضي.


وقام خالد الغندور الأحد الماضي بنشر نتيجة تحليل فيروس كورونا الخاص به، بعد أن أجراه للاطمئنان على حالته الصحية.

وأجرى خالد الغندور، تحاليل pcr التي توضح المصابين بـ فيروس كورونا، حتى إن لم تظهر عليهم الأعراض.

يُذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفًا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرّر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وزيادة انتشاره.

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