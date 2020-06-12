من مكتبه.. محمد رمضان يستمتع بأغاني عبد الحليم.. فيديو

شارك النجم محمد رمضان جمهوره ومتابعيه بفيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهر في الفيديو من مكتبه وهو يستمع لإحدى أغاني عبد الحليم وعلق قائلًا: "mood”.





يذكر أن محمد رمضان حقق 2 مليون ونصف مشاهدة بكليب أغنيته الجديدة " كورونا فيروس" بعد مرور يوم على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب، حيث تصدرت مؤشرات البحث بـ جوجل.





وتعاون محمد رمضان مع محمد سامي في كليب "كورونا فيروس" وتم تصوير فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، حيث صور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة.