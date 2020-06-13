سعر الدولار اليوم السبت 13 يونيو 2020

استقرت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم السبت 13 يونيو 2020 وفقا لاخر تحديث البنوك العاملة بمصر.
سجل سعر الدولار فى بنوك ( كريدى اجريكول ، البركة ، عودة ،التعمير و الاسكان ، مصرف ابوظبى الاسلامى ، المصرى لتنمية الصادرات ، الكويت الوطنى NBK ) نحو 16.14 جنيه للشراء و 16.24 جنيه للبيع .
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سجل سعر الدولار فى بنوك ( كريدى اجريكول ، البركة ، عودة ،التعمير و الاسكان ، مصرف ابوظبى الاسلامى ، المصرى لتنمية الصادرات ، الكويت الوطنى NBK ) نحو 16.14 جنيه للشراء و 16.24 جنيه للبيع .
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سجل فى بنوك ( البنك التجارى الدولى، الاهلى الكويتى "بيريوس"، اتش اس بى سى HSBC ، قناة السويس المصرى الخليجى ، مصر ايران ، العربى الافريقى ، التنمية الصناعية ، بلوم ، الاستثمار العربى AIB) نحو 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار فى المصرف العربى الدولى عند نحو 16.12جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع .
و سجل سعر صرف الدولار فى بنوك (مصر ، الاهلى ، الاسكندرية ، المصرف المتحد ) نحو 16.11جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 16.10جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع .
سجل فى بنوك ( البنك التجارى الدولى، الاهلى الكويتى "بيريوس"، اتش اس بى سى HSBC ، قناة السويس المصرى الخليجى ، مصر ايران ، العربى الافريقى ، التنمية الصناعية ، بلوم ، الاستثمار العربى AIB) نحو 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار فى المصرف العربى الدولى عند نحو 16.12جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع .
و سجل سعر صرف الدولار فى بنوك (مصر ، الاهلى ، الاسكندرية ، المصرف المتحد ) نحو 16.11جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 16.10جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع .