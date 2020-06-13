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اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 13 يونيو 2020

السبت 13/يونيو/2020 - 06:01 ص
دولارات
دولارات
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علياء فوزى
استقرت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم السبت 13 يونيو 2020 وفقا لاخر تحديث البنوك العاملة بمصر. 

سجل سعر الدولار فى بنوك ( كريدى اجريكول ، البركة ، عودة ،التعمير و الاسكان ، مصرف ابوظبى الاسلامى ، المصرى لتنمية الصادرات ، الكويت الوطنى NBK ) نحو 16.14 جنيه للشراء و 16.24 جنيه للبيع .

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سجل فى بنوك ( البنك التجارى الدولى، الاهلى الكويتى "بيريوس"، اتش اس بى سى HSBC ، قناة السويس المصرى الخليجى ، مصر ايران ، العربى الافريقى ، التنمية الصناعية ، بلوم ، الاستثمار العربى AIB) نحو 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى المصرف العربى الدولى عند نحو 16.12جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع .

و سجل سعر صرف الدولار فى بنوك (مصر ، الاهلى ، الاسكندرية ، المصرف المتحد ) نحو 16.11جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 16.10جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع .
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