النجوم والمخدرات.. خروج المخرج خالد مرعي من السجن.. وفاة فنانة وآخر يفلت من الموت

كشفت صحيفة dailymail، عن معاناة الممثل الكوميدي البريطاني روبرت ويب، مع المشروبات الكحولية التي كادت أن تقضي على حياته، إذ كشف «ويب» في تصريحات صحفية، إنه كان مدمنا للكحول، وكان على بعد يومين فقط من الموت.









عثرت الشرطة على الفنانة ومقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة في الهند ​فيشوا شانتي​ متوفاة في ظروف غامضة في منزلها.









كشف الصحفي الإماراتي أبو طلال الحمراني، عن ضبط عدد من النجوم والمشاهير العرب، داخل شقة في مدينة دبي الإماراتية، يديرونها من أجل تعاطي مخدر الحشيش، مطلقًا هاشتاج عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر تحت اسم #مشاهير_الحشيش.







