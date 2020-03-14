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فن

بسبب المخدرات.. حقيقة وفاة فنانة شهيرة بعد فترة من اختفائها

السبت 14/مارس/2020 - 12:43 م
​لجين مشعل
​لجين مشعل
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سعيد فراج
ردت الفنانة الكويتية من أصل إيراني ​لجين مشعل​، على الشائعات التي ترددت منذ أيام عدة حول وفاتها، نافية إياها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق "سناب شات"، مؤكدة أن سبب اختفائها في تلك الفترة أنها كانت محتجزة في مستشفى للطب النفسي.

وقالت لجين مشعل، في الفيديو، إنها ذهبت إلى السفارة الإيرانية وقامت بإجراء فحوصات لها، مستنكرة شائعات وفاتها التي ترددت منذ فترة، وتناول بعضها أن سبب الوفاة هو تناولها جرعات من المخدرات، محدثين خلطا بينها وبين خبر وفاة الإعلامية الكويتية ليالي أسد، لنفس السبب السابق ذكره. 

تعود الشائعات إلى الإعلامية الكويتية مي العيدان، التي كتبت قبل أسابيع قليلة: "وفاة لجين مشعل.. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته والله يمسح على قلب لعيالها.. ادعولها"، ما جعل كثيرون يتناولون الأخبار عنها، ولكنها سريعا ما قامت بحذف المنشور من حسابها، فور علمها بأن الخبر مجرد شائعة. 

ويشار إلى أن الصحفي نايف الشمري سبق أن نفى الخبر كاتبا عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "وفاة الفنانة لجين مشعل إشاعة مغرضة.. اتقوا الله في حياة الناس مو لعبة ترى عندهم أهل وناس".
​لجين مشعل ​لجين مشعل
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