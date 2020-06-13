رامى من ذوى الهمم يناشد التضامن إعادة صرف معاش تكافل وكرامة المتوقف منذ 7 أشهر

شكا المواطن رامى محمد فوزى، من سكان منشية الأوقاف بالبحيرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف معاش "تكافل وكرامة".









ويقول فى رسالته إنه متزوج ولديه ثلاث بنات ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، وتم إيقاف معاش "تكافل وكرامة" منذ 7 أشهر، وهو بحاجة له لإعانته على ظروف الحياة الصعبة.









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