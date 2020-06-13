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بين الناس

رامى من ذوى الهمم يناشد التضامن إعادة صرف معاش تكافل وكرامة المتوقف منذ 7 أشهر

السبت 13/يونيو/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن رامى محمد فوزى، من سكان منشية الأوقاف بالبحيرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف معاش "تكافل وكرامة".


ويقول فى رسالته إنه متزوج ولديه ثلاث بنات ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، وتم إيقاف معاش "تكافل وكرامة" منذ 7 أشهر، وهو بحاجة له لإعانته على ظروف الحياة الصعبة.


للتواصل مع القارئ: 01274205208


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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