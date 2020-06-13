في 8 خطوات.. بيع سيارتك بدون مجهود

إذا كنت ترغب في بيع سيارتك بدون مجهود أو تفاوض وجدال لا داعي له، فعليك اتباع بعض الخطوات التي تخص سيارتك بداية من نظافتها إلى استبدال قطع الغيار التالفة حتى لا تصبح هذه المشاكل عقبة في البيع لفترات طويلة.



لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري خطوات بيع السيارة بدون مجهود.



1- افحص السيارة جيدًا، وقم بتغيير قطع الغيار اللازمة مثل المساحات والزيوت والفلاتر.



2- احرص على أن تكون رائحة السيارة نظيفة لا تحتوي على دخان السجائر أو الزيوت والبنزين خاصة أن هذه الروائح تدل على أن السيارة قضت معظم أوقاتها داخل ورش الإصلاح وخدمات الصيانة.



3- غسل وتلميع السيارة لتظهر بشكل جذاب، فضلًا عن أن هذه الخطوة تعطي انطباع جيدا وتدل على أن صاحب السيارة مهتم بها وبنظافتها.



4- تصوير السيارة بشكل جيد من خلال اختيار الوقت والمكان المناسب لإبراز أهم ملامحها من الداخل والخارج وتوصيل صورة واقعية للمشتري.



5- من أبرز النقاط التي يجب أن تهتم بها سعر السيارة، فإذا كنت شخص لا يحب التفاوض والفصال فاحرص على زيادة سعر السيارة بقدر قليل، لتجنب الخسارة أثناء البيع.



6- عدم الاستعجال في بيع السيارة، واختيار الشخص المناسب، لأن الإستعجال على البيع يوحي للمشتري أن السيارة بها عيوب خفية لذلك يخشى ويتجنب الشراء خوفا من أن يقع في فخ ما.



7- عرض السيارة على السوشيال ميديا أو المواقع المخصصة لبيع السيارات لإتاحة فرص أكبر للبيع.



8- عند مشاهدة المشتري للسيارة اتركه يتفحصها جيدًا بدون إزعاج أو قلق ليحكم عليها بشكل مثالي.

