AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مجلة فرنسية تتوِّج خليفة حفتر وملك الأردن بلقب بطل الشجاعة السياسية

السبت 13/يونيو/2020 - 12:05 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
منحت مجلة السياسية الفرنسية الدولية، الجمعة، "جائزة الشجاعة السياسية" لقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.

والمجلة الفرنسية- التي تنشر منذ عام 1978 نصوص صانعي القرار السياسيين والاقتصاديين والدبلوماسيين العظماء من جميع أنحاء العالم-؛ تمنح جائزة "العمل الشجاع الذي يقوده ممثل معروف من المشهد الوطني أو الدولي بشكل منتظم، وفقا لمديرها باتريك واجسمان".

وأفاد واجسمان، بأنه من بين الفائزين الجدد، أورسولا فون دير لاين، وأليكسيس تسيبراس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وصرح مدير المجلة بأن المشير حفتر "يقود بلاده في معركة حاسمة ضد الإرهاب وضد نظام الإخوان المتمركز في طرابلس ويدعمه عسكريا الرئيس التركي أردوغان".

وأشار إلى أن الخيار يمليه أيضا الخطر الذي يمثله لأوروبا انتصاب مؤسسة تركية دائمة على الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتهمه بالخيانة والعمالة لتركيا.. الجيش الليبي: المجلس الرئاسى سبب تدهور الأوضاع

حسام زكى: الجامعة العربية تشجع الأطراف الليبية على الجلوس إلى مائدة الحوار.. فيديو

ميركل تدعمه.. حفتر يبحث مع السفير الألماني آليات تطبيق إعلان القاهرة لوقف الحرب في ليبيا

ترشيحاتنا

خبير ملكي يزعم.. فيروس كورونا أنهى حكم ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.. لهذه الأسباب

حسمت الجدل.. ابنة أصالة نصري تكشف حقيقة خطبتها

مجلة فرنسية تتوِّج خليفة حفتر وملك الأردن بلقب بطل الشجاعة السياسية

تمرد خطير ضد آبي أحمد.. إقليم إثيوبي يعلن إجراء الانتخابات رغم قرار البرلمان بالتأجيل

ناني راشيل.. حلا شيحة تحتفل بعيد ميلاد مربيتها الكينية.. شاهد

بعد أيام من عيد ميلادها.. شابة عشرينية تلقى مصرعها خلال مشاجرة على "كلب"

AdvertisementS

منشور مؤثر.. أول تعليق من ابنة رجاء الجداوي بعد إيجابية المسحة الثانية

فيروس كورونا في مصر.. الإصابات تتجاوز الـ 40 ألفا و1422 وفاة

متى يختفي فيروس كورونا؟.. فاروق الباز يرد

طبيب يحدد شرطا واحدا لانتقال عدوى كورونا من المصابين للأصحاء.. فيديو

حميات إمبابة تعلن الوصول لذروة انتشار فيروس كورونا.. فيديو

شاهد.. مستشفيات روسيا تتسلم أول دفعة من علاج فيروس كورونا

فى حوار لـ صدى البلد.. الشيخة إقبال الصباح: الشيخ زايد فتح داره لنا أثناء حرب التحرير وكان أبا لكل الكويتيين

ابن جديد .. تفاصيل قضية إثبات نسب طفل أحمد الفيشاوي

تطاول من مجلة قومية يستوجب المساءلة.. الكنيسة الأرثوذكسية تستنكر وضعها في خانة واحدة مع الإخوان

يديك الصحة ويخليك لينا.. سيدات "الأسمرات" للسيسي: إن شاء الله ربنا هيرفع الوباء ويعينك علينا.. فيديو

بعد الإعلان عنه.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف شاومى Redmi Note 9 Pro في مصر .. فيديو

طفرة في الإصابات والوفيات.. الصحة: 1577 إصابة جديدة بـ كورونا.. و45 وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخلت الأزهر بالحجاب وعشقت الأقصر.. حكايات الأميرة ديانا في مصر

بعد 80 عامًا.. الكشف عن واقعة تبديل طفلين حديثي الولادة بالخطأ بفضل تحليل DNA

بـ الأصفر الكاجوال.. هايدى موسى تبهر متابعيها بصورة وسط الأشجار