مجلة فرنسية تتوِّج خليفة حفتر وملك الأردن بلقب بطل الشجاعة السياسية

منحت مجلة السياسية الفرنسية الدولية، الجمعة، "جائزة الشجاعة السياسية" لقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.





والمجلة الفرنسية- التي تنشر منذ عام 1978 نصوص صانعي القرار السياسيين والاقتصاديين والدبلوماسيين العظماء من جميع أنحاء العالم-؛ تمنح جائزة "العمل الشجاع الذي يقوده ممثل معروف من المشهد الوطني أو الدولي بشكل منتظم، وفقا لمديرها باتريك واجسمان".





وأفاد واجسمان، بأنه من بين الفائزين الجدد ، أورسولا فون دير لاين، وأليكسيس تسيبراس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.





وصرح مدير المجلة بأن المشير حفتر "يقود بلاده في معركة حاسمة ضد الإرهاب وضد نظام الإخوان المتمركز في طرابلس ويدعمه عسكريا الرئيس التركي أردوغان".



