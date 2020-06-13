AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ردا على شكاوى ندب المعلمين..حجازي: التوزيع على اللجان تم بالكمبيوتر والمسافات محسوبة

السبت 13/يونيو/2020 - 11:12 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
Advertisements
ياســـمين بدوي
عبر عدد من المعلمين المرشحين للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020، عن شكواهم من خطابات الندب التي تسلموها بشأن مكان عملهم في امتحانات الثانوية العامة، حيث أكد بعض المعلمين أنهم فوجئوا بأن خطابات الندب وزعتهم على لجان على مسافات بعيدة من محل السكن .

وقال المعلمون : إن بعد المسافات سوف يجعل المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة في حاجة لركوب مواصلات أكثر مما سيجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد .

ومن جانبه تواصل موقع صدى البلد الإخباري ، مع الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم ، لعرض هذه الشكاوى عليه.

وقد أكد حجازي في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن الوزارة لم توزع المعلمين على أماكن بعيدة مثلما يقال ، مشيرًا إلى أن عملية ندب المعلمين للعمل في امتحانات الثانوية العامة تتم بناء على قياس المسافة من مكان العمل وليس من مكان السكن، إلى  مكان اللجنة الجديدة.

وقال حجازي : إن الوزارة راعت هذا العام أن يكون ندب المعلمين داخليا أو ندب بين المحافظات ايهما أقرب.

وأضاف، أن عملية توزيع المعلمين، تتم بدون أي تدخلات بشرية منعا لأي مجاملات او تمييز في التوزيع ، لافتًا إلى أن التوزيع يتم وفقا لبرنامج كمبيوتري يتم تغذيته بالخريطة واقصى مسافة مقبولة ليقوم اوتوماتيكيا بعملية التوزيع لجميع المعلمين في مختلف محافظات مصر.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن أهم شرط في توزيع المعلمين على لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، هو عدم ندب المعلم لنفس اللجنة التي راقب فيها العام الماضي.

جدير بالذكر أنه وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة المعدل تكون المواعيد كالتالي :

الأحد 21 يونيو : اللغة العربية 

الخميس 25 يونيو : اللغة الاجنبية الاولى

الاحد 28 يونيو : الديناميكا

الخميس 3 يوليو : الاحياء – الاستاتيكا – الفلسفة

الثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخ

الاحد 12 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا

الثلاثاء 14 يوليو : اللغة الاجنبية الثانية

الاحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس

الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر شروط قبول اعتذار المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020

طارق شوقي ينفي حذف المواد غير المضافة للمجموع من جدول الثانوية العامة .. ويؤكد انطلاق الامتحانات 7 يونيو في لجان معقمة .. وموقع التعليم يخصص رابطا إلكترونيا لتلقي اعتذارات المعلمين عن المشاركة

بعد إطلاق هاشتاج طبق القدرات للثانوية.. شوقي: لا تغيير في امتحاناتهم فهناك قانون يحكمها والموضوع قتل بحثا من أجهزة الدولة

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم: ندب المراقبين والملاحظين من داخل المديرية.. وزيادة مقرات التصحيح

وزير التعليم يرد على المطالبين بإلغاء امتحانات الثانوية العامة.. ويؤكد: لا تراجع عن عقدها في موعدها ولن نستبدلها بقدرات أو أبحاث.. وإجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين في اللجان

وزير التعليم: توزيع كمامة وغطاء قدم يوميا على الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

الدولار بـ16.22 جنيه..أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13\6\2020

أخبار الفن.. آخر كلمات الراحل محمود مسعود.. سر الكيس الأسود بـ فرح سنية عبد الغفور البرعي

الرئيس الجزائري: جيشنا لن يتحرك خارج الحدود إلا لمهام سلمية أو لحفظ أمن البلاد

حدوتة مصرية.. حكاية طبيب وهب نفسه لعلاج مرضى كورونا في المنازل

بعد وصولنا لـ ذروة كورونا.. حميات إمبابة تزف بشرى للمواطنين.. تفاصيل

فى ذكرى رحيل سعد أردش..عانى من سرطان العظام ووبخ محمد رياض لضعفه باللغة العربية

AdvertisementS

بعد وصولنا لـ ذروة كورونا.. حميات إمبابة تزف بشرى للمواطنين.. تفاصيل

لمريض كورونا.. 6 أعراض إذا ظهرت عليك التوجه للمستشفى فورا

عريس يكتشف أن زوجته "رجل" بعد يومين من الزفاف

بعد الحكم بإعدامه.. إيران: لا علاقة للجاسوس موسوي بمقتل قاسم سليماني

بفارق 41 عاما بينهما.. مسنة تتبنى شابا وتتزوجه بعد فترة.. صور

القصة الكاملة لانتحار سائق الجيزة.. الاتصال الأخير من مريض كورونا: أنا تعبت خلاص

استشهاد أول طبيب متطوع بالسنة السادسة بفيروس كورونا.. صور

18 يوما على تطبيق الزيادة الجديدة.. احسب معاشك وتعرف على المستفيدين منها بالقانون

في 30 دقيقة فقط.. اختبار جديد للكشف عن كورونا باستخدام البول واللعاب

إغلاق سوق كبيرة في بكين بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا

عبلة الكحلاوي: بعض أهالي مصابي كورونا داخل جمعية الباقيات الصالحات رفضوا استلامهم.. ولن نغلق الدار.. والحالات مستقرة

فى ذكرى ميلاد إكرام عزو..سر اعتزالها الفن ومعاناتها من زيادة كهرباء القلب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحفة فنية.. غطاس يستغل الزجاجات الفارغة في صنع أكبر سلحفاة بمدينة دهب

تغيير قائمة أسعار إم جي MG في مصر.. صور

بالكاش والفساتين المبهجة.. نجمات ومشاهير تحدين العزل على البحر