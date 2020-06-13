ردا على شكاوى ندب المعلمين..حجازي: التوزيع على اللجان تم بالكمبيوتر والمسافات محسوبة

حيث أكد بعض المعلمين أنهم فوجئوا بأن خطابات الندب وزعتهم على لجان على مسافات بعيدة من محل السكن . عبر عدد من المعلمين المرشحين للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 ، عن شكواهم من خطابات الندب التي تسلموها بشأن مكان عملهم في امتحانات الثانوية العامة،





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وقال المعلمون : إن بعد المسافات سوف يجعل المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة في حاجة لركوب مواصلات أكثر مما سيجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد .





ومن جانبه تواصل موقع صدى البلد الإخباري ، مع الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم ، لعرض هذه الشكاوى عليه.





وقد أكد حجازي في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن الوزارة لم توزع المعلمين على أماكن بعيدة مثلما يقال ، مشيرًا إلى أن عملية ندب المعلمين للعمل في امتحانات الثانوية العامة تتم بناء على قياس المسافة من مكان العمل وليس من مكان السكن، إلى مكان اللجنة الجديدة.





وقال حجازي : إن الوزارة راعت هذا العام أن يكون ندب المعلمين داخليا أو ندب بين المحافظات ايهما أقرب.





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وأضاف، أن عملية توزيع المعلمين، تتم بدون أي تدخلات بشرية منعا لأي مجاملات او تمييز في التوزيع ، لافتًا إلى أن التوزيع يتم وفقا لبرنامج كمبيوتري يتم تغذيته بالخريطة واقصى مسافة مقبولة ليقوم اوتوماتيكيا بعملية التوزيع لجميع المعلمين في مختلف محافظات مصر.





وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن أهم شرط في توزيع المعلمين على لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، هو عدم ندب المعلم لنفس اللجنة التي راقب فيها العام الماضي.



