فرمان من كارتيرون.. الزمالك يفاوض نجم حسنية أغادير المغربي.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن إدارة نادي الزمالك، بدأت التفاوض مع مهدي أوبيلا، لاعب حسنية أغادير المغربي، تمهيدا لضمه فى الصيف المقبل.





وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، طالب إدارة النادي بضم لاعب أغادير، نظرا لحاجة الفريق الأبيض لخدماته.





وأوضح هانى حتحوت، إن مهدي أوبيلا جذب أنظار باتريس كارتيرون، خلال فترة عمله بالدورى المغربي، وهو ماجعله يطالب بضمه للزمالك.





يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا



