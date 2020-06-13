AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فرمان من كارتيرون.. الزمالك يفاوض نجم حسنية أغادير المغربي.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 01:40 ص
كارتيرون
كارتيرون
Advertisements
حسن العمدة
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن إدارة نادي الزمالك، بدأت التفاوض مع مهدي أوبيلا، لاعب حسنية أغادير المغربي، تمهيدا لضمه فى الصيف المقبل.

وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، طالب إدارة النادي بضم لاعب أغادير، نظرا لحاجة الفريق الأبيض لخدماته.

وأوضح هانى حتحوت، إن مهدي أوبيلا جذب أنظار باتريس كارتيرون، خلال فترة عمله بالدورى المغربي، وهو ماجعله يطالب بضمه للزمالك.

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب الفراعنة يطلب مشاركة الأهلي والزمالك في دوري الصالات.. فيديو

إلغاء الدوري يحافظ على حياة الإنسان.. مدرب الإسماعيلي يوضح رأيه في استئناف النشاط.. فيديو

من أفضل المدافعين في إفريقيا.. مدرب الإسماعيلي يوضح مصير باهر المحمدي.. فيديو

هانى حتحوت: الأهلى يرفض معاقبة حسام عاشور .. والزمالك لا يفكر في ضمه..فيديو

برادلي يكشف رسالته للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من غانا 1 - 6 ..فيديو

برادلي يوضح لماذا رفض عرض الزمالك ..فيديو

ترشيحاتنا

ناني راشيل.. حلا شيحة تحتفل بعيد ميلاد مربيتها الكينية.. شاهد

هل يجوز خلع النقاب أمام إخوة الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب

لشكه فى سلوكها.. يمزق جسد زوجته ويضرم النيران فى جثتها لإخفاء جريمته بالقاهرة

دخلت الأزهر بالحجاب وعشقت الأقصر.. حكايات الأميرة ديانا في مصر

تفاصيل خطة اتحاد الكرة والأندية لبحث مصير الدوري.. فيديو

رغم خلافاتنا الكثيرة.. مرتضى منصور: الود كان يسود علاقتي مع محمود طاهر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاصل زجاجي.. دار رعاية بريطانية تتغلب على أزمة رؤية المسنين لأولادهم بسبب كورونا.. شاهد

لبيعها وطبخها.. تهريب مئات القطط إلى الصين في أقفاص| فيديو وصور

بإطلالة رياضية.. أرنولد شوارزنيجر في جولة عائلية بالدراجات.. شاهد