هاشتاج رونالدو يتصدر تويتر... ومغردون سيظل رجل المباريات الكبيرة

اهدار رونالدو ركلة جزاء في مواجهة ميلان بإياب نصف نهائي كأس إيطاليا دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # رونالدو وجاء ذلك بعداهدار رونالدو ركلة جزاء





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و تفاعل رواد موقع تويتر و جاءت التعليقات كالاتي :





على فكرة: لو انتهت المباراة بنتيجة 0-0 اليوفي سيتأهل بفضل هدف كريستيانو رونالدو في الذهاب





هيظل رونالدو افضل لاعب





هيظل رونالدو كعادته رجل المباريات الكبيرة الاول





بهدف رونالدو ذهابًا في الدقيقه 91

اليوفي يتأهل لنهائي كأس إيطاليا

رغم التعادل إيابا 0-0





شاهد مهارة رونالدو مهاجم يوفنتوس امام الميلان





- كابيتانو الميلان رومانيولي يخلص الكرة من أمام ما يسمى بكريستيانو رونالدو.





وكان قد وصلت حافلة نادي ميلان، لـ أليانز ستاديوم، وذلك لمواجهة نادي يوفنتوس، في مباراة إياب دور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا.





حافلة فريق ميلان وصلت لملعب أليانز ستاديوم قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة، وسط إجراءات أمنية مشددة، لمنع تجمهر الجمهور كوقاية من تفشي فيروس كورونا.





يذكر أن رابطة الدوري الإيطالي حددت يوم 20 من الشهر الجاري موعدًا لاستئناف بطولة الكالتشيو، على أن تقام مباريات إياب دور نصف النهائي من بطولة الكأس قبل ذلك الموعد بأسبوع.





وانتهت مباراة الذهاب من مباراة فريقي ميلان ويوفنتوس، والتي أقيمت على ملعب سان سيرو معقل الروسينيري، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.