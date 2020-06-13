الصحة العالمية: من الصعب التنبؤ بموعد انتهاء فيروس كورونا.. فيديو

أكد

أحمد المنظري، المدير الإقليمي ل

للشرق الأوسط،

أنه من الصعب في الوقت الحالي مع انتشار الفيروس واختلاف مساراته التنبؤ بموعد إنتهاء موجة فيروس كورونا، ولذلك كل السيناريوهات متاحة ويجب علينا اتخاذ كافة الاحتياطات.





وقال المنظري،

إن عقار الر

يمديسيفير يعد من ضمن 4 عقارات تشملها تجارب التضامن التي يجرى تنفيذها حاليا، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وذلك من أجل اختبار مدى فاعلية وأمان هذة العقارات.