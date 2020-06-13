أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 13-6-2020

أسعار ذهب الإمارات خلال تعاملات اليوم، السبت 13-6-2020، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 179.01 درهم. ننشرخلال تعاملات اليوم، السبت 13-6-2020، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 179.01 درهم.









أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي. وفيما يلي يستعرض "صدى البلد"، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.

















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يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.









أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي: وفيما يلي نستعرضاليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 24 (204.58 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55.70 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (187.53 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (51.06 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (179.01درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 48.74 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (153.43 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (41.77 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (119.34 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (32.49دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (102.29 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (27.85 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,362 درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 1,732 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,432 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (389.8963 دولار أمريكي)



