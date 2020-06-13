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رياضة

أخبار الرياضة.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد إبراهيم.. البلدوزر يدعو لجلسة صلح بين الخطيب ومرتضى.. موعد تجديد كارتيرون مع الزمالك

السبت 13/يونيو/2020 - 08:17 ص
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
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محمد رشاد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

قال وليد هويدي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة إن النادي الأهلي لم يدخل مع ناديه في أي مفاوضات رسمية لضم محمد إبراهيم.

نشب حريق هائل في العمارة السكنية التي يقيم بها أحمد عيد عبد الملك نجم الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك الأسبق ومنتخب مصر الوطني.

دعا مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ونظيره بالأهلي محمود الخطيب، بالجلوس سويًا وإجراء صلح بينهما ونزع فتيل الفتن بين القطبين.

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه رغم اختلافه مع محمود طاهر، رئيس الأهلي السابق، إلا أن علاقتهما كان يسودها الود والاحترام.

عبر ماوريزيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن سعادته باستئناف النشاط الرياضي في إيطاليا، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موعد التجديد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.
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