أول تعليق من مدرب يوفنتوس على عودة الكرة الإيطالية بعد التوقف

عبر ماوريزيو ساري ، المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن سعادته باستئناف النشاط الرياضي في إيطاليا، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".





وتأهل نادي يوفنتوس للمباراة النهائية من كأس إيطاليا، بعد تعادله سلبيًا مع ميلان في مباراة الإياب من دور نصف النهائي، مستغلًا التعادل في مباراة الذهاب على ملعب سان سيرو معقل فريق ميلان.









وعن المباراة، قال ساري:" لقد كنت منبهرًا من أداء الفريق في الثلاثين دقيقة الأولى ، هيمنا على الملعب ثم انخفض تركيزنا العقلي شيئًا فشيئًا، لكننا تأهلنا في الأخير."





ويلاقي نادي يوفنتوس في المباراة النهائية لبطولة كأس إيطاليا ، الفائز من لقاء نابولي وإنتر في نصف النهائي الآخر، الذي يقام غدًا السبت.

وقال ساري في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة:"بعد 3 أشهر من دون اللعب، تعد العودة إلى مقاعد البدلاء شعورًا رائعًا حتى لو كانت تفتقر للجماهير."