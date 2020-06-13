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حوادث

25 أغسطس.. أولى جلسات استئناف السائق المتهم بدهس سيدة وأبنائها في الشروق

السبت 13/يونيو/2020 - 09:29 ص
دليا خطاب ضحية حادس
دليا خطاب ضحية حادس دهس الشروق
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رامي المهدي
حددت محكمة استئناف القاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة سائق النقل الذي تسبب في دهس موظفة ببنك التنمية الصناعية وأبنائها الثلاثة على طريق السويس تجاه الشروق لجلسة ٢٥ اغسطس.

وكانت قضت محكمة جنح الشروق، المنعقدة في القاهرة الجديدة، بالحبس ٣ سنوات لسائق نقل دهس موظفة وأبنائها الثلاثة على طريق السويس تجاه مدينة الشروق.

وأوضحت أوراق القضية، أن المجنى عليها تدعى دليا خطاب، موظفة ببنك التنمية الصناعية كانت تقودسيارتها يوم الواقعة على طريق السويس وتحديدًا في الأسبوع الأخير من شهر رمضان متجهة إلى شقة شقيقتها بمنطقة الشروق للإفطار معها بصحبة أبنائها الثلاثة وهم أحمد، ١٧ سنة، ومهاب، ١٣ عاما وطفلتها ملك، وأثناء ذلك قام أحد الأشخاص بمعاكستها على طريق السويس وحاول مضايقتها بسيارة نقل كبيرة، حتى اصطدمت سيارتها بالحاجز الحديدي وانقلبت.

‏‎وأشارت أوراق القضية ، إلى أنه أثناء وقوع الحادث تصادف مرور أحد الأشخاص وعندما شاهد السيارة وبداخلها ربة منزل وأبناؤها، على الفور هرع إليهم وقام بالاتصال بالإسعاف التي حضرت، وتم نقلهم إلى مستشفى المركز الطبي العالمي ومستشفى الشروق العام، وأثناء ذلك تصادف مرور نقيب شرطة على طريق السويس، وتمكن بصحبة عدد من الأشخاص من إلقاء القبض على المتهم المتسبب في الحادث وتم اقتياده إلى قسم شرطة الشروق للتحقيق معه.

وأوضحت أوراق القضية التى حملت رقم 1843 لسنة 2020 جنح الشروق، أن الضحية لقيت مصرعها بصحبة أبنائها أحمد ومهاب، بعد وصولها إلى المستشفى بساعات قليلة، وتبين أنهم أصيبت بتهشم في المخ.
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