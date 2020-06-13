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أخبار العالم

إسرائيل: حماس أطلقت صواريخ تجريبية من غزة

السبت 13/يونيو/2020 - 09:36 ص
إسرائيل: حماس أطلقت
إسرائيل: حماس أطلقت صواريخ تجريبية من غزة
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم السبت، تفاصيل إطلاق حركة حماس لصاروخ تجريبي من قطاع غزة.

وقال موقع "مفزاك درومي" العبري إن حركة حماس أطلقت، صباح اليوم، صواريخ تجريبية من قطاع غزة باتجاه البحر.

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وأفاد "مفزاك درومي" أن إطلاق الصواريخ التجريبية جرى من قطاع غزة نحو البحر؛ "ضمن محاولات كتائب القسام لتحسين قدراتها العسكرية". 

وفي سياق منفصل ستصادق حكومة الاحتلال الإسرائيلي غدا الأحد، على إقامة مستوطنة جديدة في الجولان المحتل وتحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال "والاه" العبري، إن المستوطنة الجديدة ستحمل اسم ترامب، تكريمًا لاعترافه بسيادة الاحتلال على الجولان المحتل منذ العام 1967 واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.
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