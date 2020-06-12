بينهم 3 صحفيين.. الاحتلال يصيب 5 أشخاص خلال مسيرة فلسطينية بكفر قدوم

اصيب 5 فلسطينيين بينهم 3 صحفيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت رفضا لقرار حكومة الاحتلال ضم اراض من الضفة الغربية للسيادة الاسرائيلية.





وافاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم "مراد شتيوي" لوكالة "معا" الفلسطينية ان العشرات من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط مما ادى الى اصابة خمسة بينهم مصور الوكالة الفرنسية جعفر شتية ومصور وكالة وفا ايمن نوباني و مصور فضائية فلسطين فادي الجيوسي ، كما أصيب العشرات بالاختناق وعولجت جميع الاصابات ميدانيا.





وأكد شتيوي علي اندلاع مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال وعشرات الشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة واشعلوا النار في عشرات الاطارات المطاطية قرب مستعمرة قدوميم المقامة على اراضي القرية الشرقية.





وأضاف شتيوي، أن المئات من أبناء البلدة خرجوا في المسيرة الاسبوعية رافضين مساعي الاحتلال لضم أراض من الضفة المحتلة وذلك بعد أداة صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب باتجاه الجهة الشرقية حيث البوابة التي تغلق شارع القرية منذ اكثر من 17 عاما.





وردد المشاركون الشعارات الوطنية الغاضبة المنددة بالاحتلال وسياساته العنصرية والمطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية في كل مكان.