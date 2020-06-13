الدولار بـ16.22 جنيه..أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13\6\2020

عرض برنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، اليوم السبت 13-6-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.
سعر الدولار اليوم
سجل الدولار الأمريكي اليوم 16.22 جنية للبيع، و 16.12 جنية للشراء.
سعر اليورو
سجل سعر اليورور 18.41 جنية للبيع، و18.29 جنية للشراء.
سعر الريال السعودي
سجل سعر الريال السعودي 4.32 جنية للبيع، و 4.29 جنية للشراء
سعر الدرهم الإماراتي
سجل سعر الدرهم الإمارتي 4.41 جنية للبيع، و4.38 جنية للشراء.
سعر الدينار الكويتي
سجل سعر الدينار الكويتي 52.81 جنية للبيع، و 52.41 جنية للشراء