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توك شو

الدولار بـ16.22 جنيه..أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13\6\2020

السبت 13/يونيو/2020 - 09:45 ص
أسعار العملات
أسعار العملات
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نورهان رأفت
عرض برنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، اليوم السبت 13-6-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية

سعر الدولار اليوم
 
سجل الدولار الأمريكي اليوم 16.22 جنية للبيع، و 16.12 جنية للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورور 18.41 جنية للبيع، و18.29 جنية للشراء.


سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 4.32 جنية للبيع، و 4.29 جنية للشراء

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإمارتي 4.41 جنية للبيع، و4.38 جنية للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 52.81 جنية للبيع، و 52.41 جنية للشراء
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