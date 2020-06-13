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حوادث

تجديد حبس خادمة بتهمة سرقة 4 جنيهات ذهب وجهاز تابلت من شقة بالتجمع الخامس

السبت 13/يونيو/2020 - 10:00 ص
حبس خادمة
حبس خادمة
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رامي المهدي
جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس خادمة أجنبية، ١٥يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة شقة مخدومها بالتجمع الخامس.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة تلقت بلاغا من قسم الشرطة يفيد بالقاء القبض على خادمة أجنبية عقب ارتكابها واقعة سرقة من داخل شقة مخدومها بالتجمع الخامس.

وأوضحت التحقيقات أنه أثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم اشتبه فى سيدة تبين أنها (تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) وعثر بحوزتها على شنطة بلاستيكية بداخلها  (مبلغ مالى- 4 جنيه ذهب- جهاز تابلت- 4 هواتف محمولة).

وبمناقشتها عن مصدر ما بحوزتها، اعترفت بسرقتها من داخل أحد المساكن "تعمل به" بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" مُستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليه.

وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهمة والمضبوطات واتهمها بالسرقة، تم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق .

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حبس خادمة أجنبية سرقت شقة مخدومها بالتجمع الخامس

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