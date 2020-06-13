تقديم أفضل ثلاثة مرشحين لرئيس الجامعة.. 21 يونيو فتح باب الترشيح لعمادة طب سوهاج

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج عن فتح باب الترشيح لمنصب عميد كلية الطب البشري، يوم 21 حتى 25 يونيو الجاري 2020 .





وأوضح رئيس الجامعة أن البرنامج الزمني لعملية الترشيح لمنصب العميد بدأ الثلاثاء الموافق 9 يونيو بإقرار الجدول الزمني، والإعلان عنه، والاعلان عن خلو منصب العميد، والإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب عميد الكلية.





على أن يبدأ فتح باب الترشيح يوم الأحد 21 يونيو لتلقي الطلبات من 11ص الى 2:30 ظهرا بمقر أمانة مكتب رئيس الجامعة، على ان يتم غلق باب الترشيح الخميس 25 من نفس الشهر الساعة 3 عصرا .





وأضاف عزيز أن يوم الأحد الموافق 28 يونيو تم تحديد فحص أوراق المتقدمين وإعلان القائمة المبدئية، على أن يتم تلقي الطعون يوم الاثنين الموافق 29 يونيو، والبت فيها يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو وإعلان الكشف النهائي للمرشحين .





وأوضح أن إعلان الجدول الخاص بعرض المرشحين لبرامجهم سيكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو، على أن تبدأ إجراءات اختيار أفضل ثلاثة مرشحين من المتقدمين للمنصب تمهيدًا لرفعهم لرئيس الجامعة يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 .

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