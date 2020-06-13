لمواجهة كورونا.. استمرار أعمال الرش والتطهير والنظافة بمراكز المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، استمرار تنظيم الحملات اليومية بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة، والتي يتم من خلالها تنفيذ أعمال الرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والاستمرار في أعمال المتابعة المستمرة للحالة العامة بالمراكز والقرى التابعة لها، مع التطبيق الشامل لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا





و وجه المحافظ، بضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، مشيرًا الى ضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ الأعمال وفقا لخطة المحافظة.

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من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، اعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية بالشوارع والاحياء الداخلية للمركز وبقرية بني خالد، كما تم تنفيذ اعمال الرش والتطهير للمنازل والمباني وأعمال التجميل والدهانات بمدخل قرية طحا، بالإضافة لإجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بقرية قلوصنا.





كما نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، اعمال النظافة بالأحياء الداخلية للمدينة و بقريتي البرجاية ودماريس، كما تم إجراء عملية تمهيد للطرق بقرية صفط الخمار، بالإضافة لإجراء اعمال التطهير والتعقيم وأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بقرية بني محمد سلطان، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي، تنفيذ اعمال الرش والتطهير للمنشآت الحكومية والخاصة بقرية منبال، كما تم تنظيم حملة نظافة مكبرة بحي غرب المركز.





وتواصل الوحدة المحلية لمركز بني مزار، اعمال النظافة ورفع المخلفات الصلبة بحي شرق وجنوب المركز وبقرية الحسينية، كما تم تنفيذ اعمال الرش والتطهير بقرية بني صامت، كما تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوه، اعمال رفع المخلفات الصلبة بقرية عطف حيدر، كما نفذت الوحدات المحلية لمركزي أبو قرقاص وملوي، اعمال الرش والتطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية والأماكن العامة بمحيط المركز وبقرية ابيوها.