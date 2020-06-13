بينهم 45 مصريا.. الكويت تسجل 514 إصابة كورونا جديدة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، السبت، عن تسجيل 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وقالت الصحة الكويتية إن إجمالي عدد الإصابات الكلية فى البلاد وصل إلى 35466 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 289 حالة وفاة.





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وأكد الناطق الرسمي باسم الصحة الكويتية عبدالله السند، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.





وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ514 شملت 281 حالة لكويتيين و63 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و45 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية و31 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية وبقية الحالات من جنسيات أخرى.





وبلغ عدد الحالات المتواجدة داخل العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية 176 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9295 حالة.





وذكر الوزارة الكويتية أن عدد المس،حات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 2159 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 332288 ألف فحص.