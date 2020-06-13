AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بينهم 45 مصريا.. الكويت تسجل 514 إصابة كورونا جديدة

السبت 13/يونيو/2020 - 02:12 م
بينهم 45 مصري.. الكويت
بينهم 45 مصري.. الكويت تسجل 514 إصابة كورونا جديدة
Advertisements
سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، السبت، عن تسجيل 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الكويتية إن إجمالي عدد الإصابات الكلية فى البلاد وصل إلى 35466 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 289 حالة وفاة.

اقرأ أيضًا:

وأكد الناطق الرسمي باسم الصحة الكويتية عبدالله السند، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ514 شملت 281 حالة لكويتيين و63 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و45 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية و31 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وبلغ عدد الحالات المتواجدة داخل العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية 176 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9295 حالة.

وذكر الوزارة الكويتية أن عدد المس،حات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 2159 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 332288 ألف فحص.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة الكويتية: 50 إصابة جديدة بـ كورونا و1405 حالات مسجلة

حالات الشفاء ضعف الإصابات.. الكويت تسجل 719 حالة جديدة بـ فيروس كورونا

بينهم 46 مصريا.. الكويت تسجل 662 إصابة جديدة بـ كورونا

بينهم 101 مصري.. الكويت تسجل 630 إصابة جديدة بـ كورونا

بينهم 58 مصريا.. الكويت تسجل 609 إصابات جديدة بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

فتاواه ترسخ للنزعة الاستعمارية.. دار الإفتاء: مفتي ليبيا يشعل الفتنة في الداخل والخارج لمصلحة أردوغان

شيفرولية تعلن رسميا تغيير أسعار كابتيفا chevrolet captiva 2020 في مصر.. صور

أسباب الرزق بالمال والبنين والصحة.. 6 أعمال يغفل عنها الكثيرون

من بينها إلغاء الأوبن بوفيه.. طارق سرحان يوضح خطوات العودة التدريجية للسياحة

بيكلموا أهلهم كل يوم ومحدش يخرج بكمامة قماش.. رسائل هامة من أطباء عزل العريش

أهم الأخبار.. حميات إمبابة تزف بشرى للمواطنين حول كورونا.. وعبلة الكحلاوى ترفض إغلاق دار المسنين.. وصرف مرتبات يونيو الاثنين المقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى البحر.. أمل حجازى بإطلالة كاجوال تكشف جمالها.. شاهد

قائمة أسعار شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra الجديدة في مصر .. صور

بعد نشر صورها الجديدة.. متابعات نوال الزغبي يتساءلن عن خضوعها لعمليات تجميل