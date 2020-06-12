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أخبار العالم

الكويت تسجل 520 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:54 م
الكويت تسجل 520 إصابة
الكويت تسجل 520 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات
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سمر صالح
أعلنت وزراة الصحة فى الكويت اليوم الجمعة، عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة و520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد19.

وقالت الوزارة الكويتية، إن إجمالي عدد الحالات في الكويت، بلغ 34952 إصابة كورونا.

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 وأكدت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل شفاء 911 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة فى الكويت إن إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 فى الكويت وصل إلى 25048.

وأوضحت الوزارة الكويتية أن حالات التعافي المعلن عنها تم التأكد من شفائها بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.
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