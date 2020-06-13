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أخبار البلد

موجود بمكتبه.. مصادر: نائب رئيس هيئة السكة الحديد لم يصب بكورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 03:35 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
نفت مصادر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما تداول علي بعض المواقع  وصفحات التواصل الاجتماعي عن إصابة المهندس سامي عفيفي نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الصيانة والدعم الفني، بفيروس كورونا.

وقالت المصادر في تصريحات لـ”صدي البلد ″، إن المهندس سامي عفيفي يمارس عمله بشكل طبيعي من داخل مكتبه، ولم يعزل نفسه كما تداول البعض، موضحًا أن نائب رئيس الهيئة لم تظهر عليه أعراض من الأساس حتي يعزل نفسه. 

وأعلن المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر صباح اليوم، عن استغلال امكانيات وطاقات الورش وتخصيص اقسام داخلها لتصنيع درع الوجه الكامل طبقًا للاشتراطات ومعايير الجودة المعتمدة، لتوفير أعلى معدلات الحماية والحفاظ علي صحة وسلامة العامل والمواطن.

وقد وجه رسلان بتوزيع الدفعة الأولي من الانتاج بعدد ١٠٠٠ درع على العاملين من الفئات المتعاملة مع الجمهور بشكل مباشر كصرافين التذاكر وكمسارية الأبواب، على ان يتبعها انتاج الدفعة الثانية بعدد اكبر وتوزيعها علي المتبقي من تلك الفئات وكذا السائقين ومساعديهم.
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