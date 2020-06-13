أهالي قرية سمالوط بالمنيا يطالبون بتشغيل مستشفى أبو سيدهم

استغاث أهالي قرية أبو سيدهم بمركز سمالوط بمحافظ المينا من وقف خدمات مستشفى أبو سيدهم التي تعد من أكبر المستشفيات من حيث المساحة.
وأرسل المواطن ممدوح أحمد رسالة عبر خدمه شكاوى التي يقدمها موقع صدى البلد قائلا: "نطلب من حضرتكم المساعدة في تشغيل مستشفى أبوسيدهم مع العلم أن مستشفى أبو سيدهم يعتبر أكبر مستشفى من حيث المساحة وهي تخدم أكثر من قرية وهي تعمل الآن كمركز تنظيم أسرة مع أن القرية في أمس الحاجة إلى تشغيل المستشفى".
وناشد المواطن ممدوح محمد الكامن في منطقة سمالوط بالمساعد لتشغيل المستشفى بسبب حاجة القرية لها.