AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي قرية سمالوط بالمنيا يطالبون بتشغيل مستشفى أبو سيدهم

السبت 13/يونيو/2020 - 03:54 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
استغاث أهالي قرية أبو سيدهم بمركز سمالوط بمحافظ المينا من وقف خدمات مستشفى أبو سيدهم التي تعد من أكبر المستشفيات من حيث المساحة. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

وأرسل المواطن ممدوح أحمد رسالة عبر خدمه شكاوى التي يقدمها موقع صدى البلد قائلا: "نطلب من حضرتكم المساعدة في تشغيل مستشفى أبوسيدهم مع العلم أن مستشفى أبو سيدهم يعتبر أكبر مستشفى من حيث المساحة وهي تخدم أكثر من قرية وهي تعمل الآن كمركز تنظيم أسرة مع أن القرية في أمس الحاجة إلى تشغيل المستشفى". 

وناشد المواطن ممدوح محمد الكامن في منطقة سمالوط بالمساعد لتشغيل المستشفى بسبب حاجة القرية لها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مكتب بريد مطلب أهالى قرية حسن باشا بالمنيا

مستشفى أبنوب بأسيوط يتحول إلى مرتع للحيوانات

أهالي سمالوط بالمنيا يطالبون بإنشاء مكتب بريد

أهالي قرية سملا يستغيثون بسبب مياه الصرف الصحي

مواطن يستغيث بأهل الخير لمساعدته بعد إصابته بشلل نصفى أثناء عمله

المياه ملوثة.. أهالي سفلاق بسوهاج يشكون تغير لون وخواص مياه الشرب

ترشيحاتنا

لإرضاء المرتزقة السوريين.. تعرف على تفاصيل غزو الدولارات الليبية المجمدة داخل الأسواق التركية

رينو تطرح عروضا جديدة على renault megane و renault duster..صور

مصدر بالجبلاية: لا يوجد توجه لإلغاء الدوري..ونواجه حرب شائعات

جريمة كراهية أم انتحار.. العثور على أمريكي أسود مشنوقا ومعلقا بشجرة في كاليفورنيا

أكثر المحافظات وأقلها فى الإصابة بفيروس كورونا بمصر.. أستاذ صحة عامة يوضح

الأرصاد تزف بشرى سارة: انخفاض في درجات الحرارة خلال 48 ساعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أعمال العنف والتخريب.. سعد الحريري في جولة وسط بيروت.. صور

هل تحميك من كورونا؟.. أمراض تصيبك في هذا الوقت وتعزز المناعة

بالأزرق السماوى.. أصالة نصري بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام