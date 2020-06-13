أهالي قرية سمالوط بالمنيا يطالبون بتشغيل مستشفى أبو سيدهم

استغاث أهالي قرية أبو سيدهم بمركز سمالوط بمحافظ المينا من وقف خدمات مستشفى أبو سيدهم التي تعد من أكبر المستشفيات من حيث المساحة.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360





وأرسل المواطن ممدوح أحمد رسالة عبر خدمه شكاوى التي يقدمها موقع صدى البلد قائلا: "نطلب من حضرتكم المساعدة في تشغيل مستشفى أبوسيدهم مع العلم أن مستشفى أبو سيدهم يعتبر أكبر مستشفى من حيث المساحة وهي تخدم أكثر من قرية وهي تعمل الآن كمركز تنظيم أسرة مع أن القرية في أمس الحاجة إلى تشغيل المستشفى".



