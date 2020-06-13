كأنه محمد صلاح.. مصور بطل صور المتسول وابنته يحكي كيف تفاعل الناس مع حالته.. فيديو

قال فريد قطب المصور الصحفي، إنه عندما قام بتصوير المواطن أحمد جميل وابنته جومانا والتي انتشرت صورهما أثناء التسول على مواقع التواصل الاجتماعي كان الغرض من ذلك هو مساعدتهما.





وتابع فريد قطب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أنه تحدث مع المواطن احمد جميل وعلم ظروفه ومكان إقامته وكل المعلومات الشخصية عنه، وذلك خوفا من أن يتم انتحال شخصيته للحصول على الرزق والخير الذي كان ينتظره من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية.





وأضاف قطب، أنه قام بتصوير وجهه عن قرب ليكون دليل عنه لأن بالفعل قام العديد من المتسولين بالجلوس في نفس المكان الذي كان يجلس فيه اعتقادًا منهم أن لا أحد يعرف الوجه الحقيقي لهذا المواطن وابنته.





وأشار إلى أنه كان هناك تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتواصل معه الدكتور محمد العقبي المتحدث الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعى لعمل كل الرعاية الكاملة واللازمة لهذا المواطن وابنته.





وسرد المصور أنه في اليوم التالي كان ينتظر الكثير من فاعلي الخير والمهتمين بالأمر في نفس المكان الذي يجلس فيه المواطن احمد جميل، معقبًا: "الناس من كترها كـأن محمد صلاح نازل جامعة الدول".