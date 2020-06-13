عاد إلى خط النار.. طبيب معافى من كورونا يجري عمليتي ولادة قيصرية لسيدتين مصابتين بالفيروس

أجرى الدكتور وليد مازن، الذى تعافي من فيروس كورونا مؤخرا، وكان أول من تبرع ببلازما الدم ، عمليتي ولادة قيصرية، اليوم، لسيدتين مصابتين بفيروس كورونا، داخل مستشفى الإيمان العام ، بمحافظة أسيوط، وذلك بمشاركة طاقم من الأطباء والتمريض ، لتكون أولي حالات الولادة بمديرية الصحة في أسيوط لضحايا كورونا.





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وقال وليد مازن أخصائى النساء والتوليد بمستشفى الإيمان العام، إنه على الرغم من التحذير من تكرار الاصابة بفيروس كورونا يؤدي الى الوفاة ولكن هذه رسالة الطبيب الانسانية والمهنية ولا نستطيع ان نتراجع عن رسالتنا.





وأضاف مازن ان الحالتين التي اجريت لهما الولادة القيصرية، تقطنان في مدينة أسيوط، إحداهما بالوليدية، والثانية تسكن بمنطقة مصنع سيد، وأثبتت الأشعة المقطعية وصورة الدم إصابتهما بفيروس كورونا، مشيرا الى أن إحداهن تبلغ من العمر 27 عاما ، والثانية 40 عاما ، والأخيرة أول حمل لها ، وكان عن طريق الحقن المجهري.





وأشار مازن ، الى انه يتم التجهيز الان لإجراء ولادة قيصرية لحالة ثالثة مصابة بفيروس كورونا.





واشاد مازن بدور الدكتور محمد جمال مدير المستشفى في تجهيز غرفة عمليات للحالات المصابة بفيروس كورونا؛ لإنجاح العمليتين، بالإضافة إلى مشاركة مدير المستشفى فيهما، حيث تم تحضير غرفة عمليات ، وتجهيز الواقيات الشخصية لجميع أفراد الطاقم الطبي ، وبمشاركة 5 من التمريض.



