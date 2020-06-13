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اقتصاد

3 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب بختام التعاملات

السبت 13/يونيو/2020 - 05:19 م
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر
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محمد يحيي
انخفضت اسعار الذهب في مصر بمتوسط 3 جنيهات في نهاية تعاملات أول أيام الأسبوع المحددة اليوم السبت بمحالات الصاغة مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس الجمعة.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحالات الصاغة نحو 777 جنيها مقابل 780 جنيها أمس بفارق 3 جنيهات.
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ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 888 جنيها مقبل889 جنيها أمس  بفارق جنيه واحد

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 666 جنيها مقابل 670 جنيها أمس بفارق 3 جنيهات.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 518 جنيها مقابل520 جنيها أمس  بفارق جنيهين .

فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6216 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.617 ألف جنيه و كيلو الذهب بنحو 888 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب حسب المصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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