رئيس السكة الحديد يوجه برفع منسوب البازلت بخط القطارات ومجازاة المقصرين

تفقّد اليوم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد ، وبرفقته المسئولين بالهيئة وشركة الخدمات المتكاملة لأعمال التأمين والنظافة واستشاري تطوير المزلقانات وهندسة السكة، لمتابعة حالة السكك والمحطات وبلوكات التشغيل والمزلقانات على خط الإسماعيلية/ السويس.





واستهل " رسلان" جولته من محطة الإسماعيلية، حيث تابع سير العمل بالمحطة وانتظام العاملين بها، وأثناء تفقّد المحطة وجّه بضرورة مراجعة الإضاءة بواجهة المحطة، كما تفقّد شبابيك حجز التذاكر ومكاتب التشغيل بالمحطة والأرصفة، ووجّه بمراجعة أعمال النظافة بالأرصفة وحوش المحطة لترتقي للمستوى المأمول، كما وجّه برفع المخالفات الموجودة على أرصفة المحطة وتحرير محاضر للمخالفين، والتأكيد مجددًا على اختيار الأماكن التي تتناسب والنماذج المعتمدة من قِبل الهيئة لوجود الأكشاك على أرصفة المحطة؛ للمحافظة على النسق الجمالي لها، كما أكد رسلان على ضرورة متابعة حالة دورات المياه بصورة مستمرة للتأكد من نظافتها وتوفير المواد المطهرة بشكل دائم ومنتظم وكذا تواجد فرد من شركة الخدمات المتكاملة بها بصورة دائمة.









واستكمل جولته بالمرور على محطات (الجلاء، نفيشة، الضبعية، عين غصين، سرابيوم، العاشر من رمضان، أبو سلطان، السعيدية، فايد، السلام، الفنارة، كسفريت، جنيفه، الشلوفة، الجناين، قرية عامر) ووجه خلالها بضرورة التخلص من الحلفا على جانبي السكة ورفع القمامة المتواجدة بأحواش بعض المحطات على طول الخط، وكذا تلبية احتياجات بعض المحطات من توفير صرافي تذاكر أكثر لتتناسب مع كثافة العمل بها للحفاظ على موارد الهيئة، كما أكد على ضرورة التنبيه على الشركة المتعاقدة مع الهيئة لرفع الخردة المتواجدة بأحواش بعض المحطات للتصرف فيها بالطرق القانونية، ووجه بضرورة غلق المعابر غير القانونية والفتحات بالأسوار على الخط حرصًا على سلامة وأمان وانتظام حركة مسير القطارات، مع التأكيد على دهان وتغيير يافطات بعض المحطات ومراجعة الإنارة بها وكذا تغيير الرايات التحذيرية ببعض البلوكات على الخط للحفاظ على المظهر العام لكامل مكونات المرفق من محطات ومزلقانات وخلافه.





ومن جهة أخرى تم وضع حلول هندسية للمعوقات التي تواجه التطوير المدني لمزلقانات العمدة وقرية عامر وكسفريت وفايد بالتنسيق مع الاستشاري والقوات المسلحة والمحليات وتم تسليمهم للشركات المنفذة للبدء الفوري في أعمال التطوير.





وفي ذات السياق نبّه رسلان على رفع ناتج أعمال التجديدات بالمحطات التي تم تطويرها بما يضمن السلامة أمام حركة الركاب، كما وجّه بمراجعة التعديّات على أملاك السكة الحديد وكذا التعديّات على المساكن المصلحية على طول الخط حفظًا لمال الهيئة وأصولها من أراضي وأملاك لا يجوز استغلالها إلا من خلال القنوات الشرعية لذلك، واخيرًا نبّه على ضرورة رفع منسوب البازلت في بعض أجزاء السكة على طول الخط، مع التوجيه بمجازاة المقصرين ومحاسبتهم.





وفي سياق متصل، وجّه رئيس الهيئة بتشكيل لجنة مشتركة من الهيئة والمكتب الاستشاري لمراجعة جسر السكة الكائن بكم 900/4 على خط الإسماعيلية/ السويس، كما وجه رسلان بالتنسيق مع المسئولين بشركة MOT للمشروعات لاستغلال المبنى الموجود بمحطة فايد استثماريًا كمورد هام يجب الاستفادة منه لتعظيم إيرادات الهيئة.