استقرار سعر الذهب في مستهل التعاملات

استقرت اسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأحد، بعد تراجع له أمس السبت بمحالات الصاغة.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحالات الصاغة نحو 777 جنيها.
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جنيهان تراجعا بأسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 13-6-2020
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 888 جنيها، وكذلك سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 666 جنيها.
وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 518 جنيها .
فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6216 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.617 ألف جنيه و كيلو الذهب بنحو 888 ألف جنيه.
وتختلف أسعار الذهب حسب المصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.