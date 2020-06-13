هل يرى أهل الجنة الله؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، إن هناك أناسًا سيدخلون الجنة ولن يروا الله- سبحانه وتعالى-.





وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم السبت، أن هناك وجوهًا معينة فقط في الجنة هي التي سترى الله- سبحانه وتعالى-، مستشهدًا بقوله- تعالى- في سورة القيامة: "وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ، إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ".





وأوضح "الجندي" أن كلمة "وجوه" جاءت نكرة للتخصيص، حيث لم يقل "الوجوه ناظرة إلى ربها"، موضحًا أنه في هذه الحالة فقط كانت سترى كل الوجوه، الله- سبحانه وتعالى-، مؤكدًا أن القرآن الكريم دلنا على أن أهل الجنة درجات، ليس كلهم مثل بعضهم في المنزلة والمكانة.





وأشار الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن الصحابي بَشَر، طبيعي يغضب ويشتهي ويخطئ ويعتذر وله ما له وعليه ما عليه.









وأضاف الجندي، أن مجرد رصد الخطأ من صحابيّ؛ لا يعني التقليل من قيمة هذا الصحابي، فعلينا أن نقتنع أنه بشر يصيب ويخطئ.





وأكد أننا نحب الصحابة وأمهات المؤمنين ولا نقدسهم، مشيرا إلى أن المرء لو وضع أباه على ميزان النقد؛ فقد يتبرأ منه إذا سار بمبدأ تجنب المخطئين، فعلينا أن نكون منصفين في حياتنا ونتقبل الأخطاء من غيرنا كما نتقبل إحسانهم.





وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن دور الأزهر الشريف الحفاظ على استقلالية المنهج العقلي في مصر والعالم اجمع، ويراعي الله والإسلام الوسطي الأشعري.





وأضاف، أن ما لا يناسبنا اليوم من مناهج الأزهر التي يهاجمها البعض ويطالب بحذفها كان مناسبًا لمن سبقونا، ويجب أن نأخذ منها ما يناسبنا ونترك ما لا يناسبنا.



