أعلى وفيات وإصابات.. أحمد موسى عن إصابات كورونا اليوم: الوضع صعب جدا.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان وزارة الصحة اليومي، الصادر مساء اليوم السبت، حول إصابات فيروس كورونا .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشهد أعلى رقمين في معدل الإصابات والوفيات في مصر بسبب فيروس كورونا ".





وأوضح الإعلامي أحمد موسى: "اقتربنا من تسجيل 2000 إصابة بفيروس كورونا في اليوم"، مضيفا:" الوضع صعب جدا ويجب على المواطنين تحمل مسؤولياتهم واتباع الإجراءات الاحترازية".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.