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واقفين على طراطيف صوابعنا لحماية الجميع | القباج: سننشئ مقرين لعزل مصابي كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 11:21 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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حمزة شعيب
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه منذ بداية الجائحة والدولة تتدخل لحماية دور المسنين والأيتام من فيروس كورونا، وتابعت:"منذ 3 شهور ونصف كلنا واقفين على طراطيف صوابعنا علشان مفيش حالة تتصاب".

وأضافت وزيرة التضامن، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، أن الوزارة تعمل على إنشاء مقَرَّين للعزل، أحدهما فى محافظة الإسماعيليةـ والآخر فى منطقة الهرم، للتعامل مع أى حالة تظهر عليهم اعراض الفيروس.

وأوضحت:" كل المتواجدين فى المؤسسات التابعة للوزارة هم ولادنا وابنائنا وهم فى ايد أمينة ونؤدى دورنا على أكمل وجه".

وأكدت وزيرة التضامن، أن الوزارة تقوم بكل ما يلزم من أجل حماية كبار السن فى دور المسنين، والأطفال فى المؤسسات الرعاية، وتعاملنا مع الحالات المصابة فى دار الدكتورة عبلة الكحلاوى على وجه السرعة ولكن الإصابات كانت متسارعة.
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