ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بايرن ميونخ على مونشنجلادباخ

حقق بايرن ميونخ، انتصارا صعبا بعد التغلب على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين مقابل هدف اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة على ملعب "أليانز آرينا" فى إطار منافسات الجولة الـ31 من الدوري الألماني.

وافتتح جوشوا زيركزي، التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 26 ثم أدرك مونشنجلادباخ التعادل في الدقيقة 37 بهدف سجله بنيامين بافارد لاعب البيرن بالخطأ في مرمى فريقه، لكن ليون جوريتسكا حسم المباراة لصالح بايرن بهدف الفوز في الدقيقة 86 .