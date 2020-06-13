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رياضة

ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بايرن ميونخ على مونشنجلادباخ

السبت 13/يونيو/2020 - 11:17 م
صدى البلد
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أحمد هاني

حقق بايرن ميونخ، انتصارا صعبا بعد التغلب على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين مقابل هدف اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة على ملعب "أليانز آرينا" فى إطار منافسات الجولة الـ31 من الدوري الألماني.

وافتتح جوشوا زيركزي، التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 26 ثم أدرك مونشنجلادباخ التعادل في الدقيقة 37 بهدف سجله بنيامين بافارد لاعب البيرن بالخطأ في مرمى فريقه، لكن ليون جوريتسكا حسم المباراة لصالح بايرن بهدف الفوز في الدقيقة 86 .

وأصبح بايرن ميونخ بذلك قادرا على حسم اللقب للموسم الثامن على التوالي وللمرة الثلاثين في تاريخه، بالفوز في مباراته المقبلة أمام فيردر بريمن يوم الثلاثاء المقبل في المرحلة الثانية والثلاثين، بغض النظر عن نتائج أقرب منافسيه.

وقد نجح بوروسيا دورتموند في الحفاظ على ما تبقى من أمل ولو بسيط بفوز متأخر في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة على حساب فريق فورتونا دوسيلدورف العنيد، خارج أرضه عن طريق رأسية النجم النرويجي، إيرلينج هالاند.

وجاء ترتيب الدوري الألماني كالاتي:

1- بايرن ميونخ 73 نقطة

2- بوروسيا دورتموند 66 نقطة

3- لايبزج 62 نقطة

4- بوروسيا مونشنجلادباخ 56 نقطة

5- باير ليفركوزن 56 نقطة

6- فولفسبورج 46 نقطة

7- هوفنهايم 43 نقطة

8- فرايبورج 42 نقطة

9- اينتراخت فرانكفورت 38 نقطة

10- شالكه 38 نقطة

11- هيرتا برلين 38 نقطة

12- كولن 35 نقطة

13- يونيون برلين 35 نقطة

14- أوجسبورج 32 نقطة

15- ماينتس 31 نقطة

16- فورتونا دوسيلدورف 28 نقطة

17- فيردير بريمن 28 نقطة

18- بادربورن 20 نقطة
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