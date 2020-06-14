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رياضة

تشمل تحديد عدد الأجانب والمعارين.. الأهلي يجهز 6 بنود للجبلاية بشأن عودة الدوري.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:21 ص
شعار الاهلي
شعار الاهلي
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حسن العمدة
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، سيمثل القلعة الحمراء، خلال الاجتماع الذى سيعقده الاتحاد المصري لكرة القدم، مع مسئولى الأندية خلال الأيام المقبلة لبحث إلغاء الدوري الممتاز.

وأضاف هانى حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن الخطيب سيناقش الجبلاية فى ستة بنود خلال الاجتماع،  وهى، عودة الدورى باجراءات احترازية، وتحديد عدد القوائم في الموسم المقبل، وتحديد عدد الاجانب، مع تحديد عدد المعارين وموقفهم، بجانب الاستفسار حول شكواه ضد رئيس الزمالك ،مع مطالبة الجبلاية بضرورة ابلاغ الاهلى بكل مايستجد من قرارات قبل انطلاق الموسم.


وأضاف هانى حتحوت، إن الجبلاية أعلنت مساء الجمعة عن جدول اجتماعاتها مع الأندية، لتحديد مصير الدوري، إذ سيجتمع يوم الثلاثاء المقبل بأندية الأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادي دجلة.

فيما سيلتقى بأندية الزمالك والإنتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان، ثم الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة والجونة وحرس الحدود.

وأشار هانى حتحوت، إلى أن الاجتماعات التى ستعقدها الجبلاية بالأندية المصرية، ستشهد مناقشة الإجراءات الاحترازية التى طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي، وتوقيته والموسم الجديد ونظام المسابقات.

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