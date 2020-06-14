أجمل واحدة .. هاجر أحمد تنشر صورة جديدة والجمهور يغازلها

شاركت الفنانة هاجر أحمد جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





اعتمدت الظهور بدون مكياج مما زاد من جمالها الطبيعي.

نالت الصورة تفاعل متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتى:

اجمل واحده من غير مجهود

قمر جدا

كل صوره احلى من اللى قبلها









يذكر أن آخر عمل شاركت فيه هاجر أحمد مسلسل حكايات بنات بطولة هاجر أحمد وميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلي حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرون وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.









كما شاركت في السباق الرمضانى 2019 بمسلسل "هوجان" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".









وشاركت هاجر أحمد في مسلسل "ألف سلامة" عام 2013، حيث كان أول أعمالها، ثم شاركت في مسلسل "كيد الحموات" رمضان 2014.