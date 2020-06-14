أعلى علامة سيارات قيمة في العالم .. ارتفاع القيمة السوقية لـ تيسلا إلى 190 مليار دولار

لأول مرة ارتفع سهم تيسلا إلى مستوى قياسي ويقول محلل الأسواق المالية، واكد دان إيفن محلل الأسواق المالية، أنه لا يزال هناك مجال للتقدم أكثر، حيث ارتفع سعره من 800 دولار (3000 ريال) إلى 1000 دولار (3750 ريال)، معززًا هدف الشركة في الوصول إلى 1500 دولار (5625 ريال).













ومن المتوقع أن تكون تكاليف إنتاج البطارية إلى أقل من 100 دولار (375 ريال) لكل كيلوواط/س، ومن المتوقع أن يتم الكشف عنها في يونيو الجاري، على الرغم من عدم الإعلان عن الموعد بشكل رسمي بعد.





وهذا يعني أن تيسلا حاليًا قيمتها السوقية 190 مليار دولار أي 713 مليار ريال، ما يعني أنها أعلى علامة سيارات قيمة في العالم بجانب تويوتا، متفوقة على مرسيدس وفورد وجنرال موتورز وغيرهم.





والسبب في هذا النمو المتزايد إلى انتعاش عملياتها في الصين بفضل انتشارها السريع هناك وزيادة الطلب على سياراتها، حيث قفزت أسهم تيسلا بنسبة تصل إلى 6.6% بعد أن طلب إيلون ماسك من موظفيه زيادة الإنتاج وفقًا لرسالة بريد إلكتروني داخلية شاهدتها.