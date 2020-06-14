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رياضة

محمد إبراهيم: الزمالك خسر الدوري الماضي بسبب رحيل جروس

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:36 ص
جروس المدير الفني
جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك
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حسام الحارتي
تحدث محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، عن أسباب خسارة نادي الزمالك، لقب الدوري المصري في الموسم الماضي لصالح الأهلي رغم التفوق منذ بداية المسابقة.

وقال محمد إبراهيم في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "من أهم أسباب خسارة الزمالك للدوري الموسم الماضي هو الإطاحة بـ جروس في توقيت صعب ومهم".

وتطرق إبراهيم حول علاقته بجماهير الزمالك: "بالطبع لدي علاقة طيبة مع جماهير الزمالك ولكن كانوا بيحملوني نتيجة أي خسارة ولا أعرف سبب ذلك".


وتابع: شارة قيادة الزمالك مسئولية صعبة للغاية".

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