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بسبب كورونا.. أستاذ مناعة: كوبايات الكولدير خطر.. ويجب التخلص من مياه السبيل

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:04 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
حذر الدكتور أشرف عقبة، عقبة رئيس قسم المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، من استخدام الأدوات المشتركة مثل كوبايات الكولدير، قائلا إنها فى غاية الخطورة".


وأضاف عقبة خلال في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على التليفزيون المصري: "أنصح بالتخلص من مياه السبيل مثل "الكولدير والزير" من الشوارع لمنع انتشار فيروس كورونا وانتقال العدوى بين المواطنين.


وأشار إلى أنه يجب الالتزام بأدوات النظافة والتي منها الكاسات التي تستعمل لمرة واحدة فقط.


وأكد عقبة أن الأنف والفم هما مدخل ومخرج فيروس كورونا ولذلك يجب عدم استخدام أدوات مستعملة مثل أدوات الشرب والطعام".
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