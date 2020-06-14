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ديني

علي جمعة: الاعتداء في الدعاء خطأ يقع فيه الكثير ويمنع الاستجابة.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:05 ص
الدعاء
الدعاء
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محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الدعاء عبادة في حد ذاته، أما استجابة الدعاء فلها شروط، أولها الأكل من الحلال. 

وأضاف في لقائه على فضائية "سي بي سي" عبر سكايب" أن الإنسان حتى يستجاب الدعاء، ينبغي ألا يعتدي في الدعاء وهو خطأ يقع فيه الكثير من الناس، فعندما يكون بينه وبين الناس مشكلة يعتقد أنه على الحق وأنهم على الباطل فيتوجه إلى الله بالدعاء عليه ويندهش من عدم استجابة الدعاء.

وأشار إلى أن هذا الشخص إذا كان غير مخطئ، وصاحب حق، وهنا عليه ألا يدعو على غيره من باب الانتقام.

كما ينبغي عدم الدعاء بالمستحيل، فقد يدعو شخص أن يرزقه الله مليون جنيه وهو لا يعمل ولا يأخذ بالأسباب.

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