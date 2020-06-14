الشوفان والحليب.. وصفة طبيعية تساعد على فرد الشعر وتمنع تساقطه

تحلم كل فتاة بشعر كالحرير يضيف لها جمالا طبيعيا، فالشعر يعتبر تاج المرأة الذي يميزها، لذلك تقدم خبيرة التجميل منى صابر، وصفة الشوفان والحليب لفرد الشعر.





وقالت خبيرة التجميل إن الشوفان عبارة عن عشبة طبيعية ساحرة لعلاج الكثير من الأمراض وتساعد على نمو الشعر، وليس هذا فقط بل كما أنها تقلل من التساقط المستمر للشعر وتساعد على فرد الشعر بطريقة طبيعية باستخدامها مع الحليب .





اقرأ أيضا

حيلة منزلية تخلصك من شعر الوجه نهائيا

مكونات الوصفة

نصف كوب من الشوفان .

2 معلقة كبيرة من زيت الزيتون .

نصف كوب من الحليب .

طريقة التحضير

تخلط المكونات جيدًا في وعاء عميق .

ضعي الوصفة بعد تحضيرها على شعرك مباشرة مع التدليك المستمر لفروة الرأس .

اتركي الوصفة على شعرك لمدة نصف ساعة على الأقل .

يغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو .

تكرر هذه الوصفة مرتين على الأقل شهريًا وسوف تحصلين على شعر مفرود أكثر نموًا ولمعانًا