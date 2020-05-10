حيلة منزلية للتخلص من شعر الوجه في دقائق

تلجأ بعض السيدات خلال الحجر المنزلى إلى الحفاظ على مظهرهن دون اللجوء إلى مراكز التجميل.. يمكنك اكتشاف أفضل وصفة لنزع شعر الوجه فى المنزلي بدون جروح.







وفقا لما نشره نوقع بولدي سكاي الهندي الشهير.







الشمع منزلي

الشمع المنزلي الصنع المعروف أيضًا باسم طريقة السكر والليمون، وهي طريقة رائعة للتخلص من شعر الوجه إنه سهل الصنع وسريع ولا يتطلب شرائح شمعية.





كل ما عليك فعله هو مزج كمية متساوية من عصير الليمون والسكر والماء وتسخين الخليط حتى تحصل على قوام يشبه الشمع وتنتهي. ضعي الشمع الساخن في اتجاه نمو الشعر باستخدام عصا برتقالية وبعد أن يبرد، اسحبيها مع رعشة لإزالة الشمع مع شعرك.







غالبًا ما لا نحتاج إلى إزالة كل شعر الوجه ولكن بعض الشعرات الداكنة والسميكة وبالتالي تكون مرئية تمامًا على الوجه. إذا كان هذا هو الحال معك ، استخدمي ملقاطًا للتخلص من الشعر.







شرائط الشمع



شرائط الشمع رائعة للأوقات التي لا يمكننا الذهاب فيها إلى صالة الاستقبال. ستحصل على جميع أنواع شرائح الشمع في السوق. قم بتسخين الشرائط بين راحتي اليدين ، وافصلها وضعيها في اتجاه الشعر. افركي يديك على الشريط واسحبيه في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر.

