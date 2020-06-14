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فن

نصف ما نريد قوله لا يُكتب.. حسين الجسمي يشارك جمهوره بصورة

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:38 ص
حسين الجسمى
حسين الجسمى
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سيد احمد
نشر الفنان حسين الجسمي صورة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وعلق حسين الجسمي قائلا: "نصف ما نُريد قوله لا يُكتَب". 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:

كلام جميل - صباح الخير - ماشاءالله عليك 


ويتمتع المطرب الإماراتي حسين الجسمي بشعبية واسعة في المنطقة، كما أحيا حفلات غنائية في جميع أنحاء العالم، ويعتبر أول فنان عربي يشارك في مراسم الاحتفال السنوي بعيد ميلاد السيد المسيح في دولة الفاتيكان. شارك الجسمي مؤخرًا في الحدث الخيري الإنساني العالمي "عالم واحد: معًا في المنزل".

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نصف ما نُريد قوله لا يُكتَب

A post shared by Hussain AlJassmi (@7sainaljassmi) on

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