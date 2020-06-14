نصف ما نريد قوله لا يُكتب.. حسين الجسمي يشارك جمهوره بصورة





وعلق حسين الجسمي قائلا: "نصف ما نُريد قوله لا يُكتَب".





وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:





كلام جميل - صباح الخير - ماشاءالله عليك





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ويتمتع المطرب الإماراتي حسين الجسمي بشعبية واسعة في المنطقة، كما أحيا حفلات غنائية في جميع أنحاء العالم، ويعتبر أول فنان عربي يشارك في مراسم الاحتفال السنوي بعيد ميلاد السيد المسيح في دولة الفاتيكان. شارك الجسمي مؤخرًا في الحدث الخيري الإنساني العالمي "عالم واحد: معًا في المنزل".



