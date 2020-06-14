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منوعات

بلا إنسانية.. القبض على صيني قدم طعاما مسمما للمواطنين.. صور

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:33 ص
صدى البلد
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مريم صليب
ألقت الشرطة الصينية القبض على مواطن في مدينة شنجهاي بالصين بعد تقديمه طعاما مسمما إلى المواطنين بأسعار رخيصة.


حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن شابا صينيا اصطاد أنواعا كثيرة من السمك وتركها لوقت طويل في الشمس، فانتفخت وفسدت ولكنه قرر ألا يضحي بالمكسب الذي قد يجنيه من ورائها وأنه سيبيعها.


وطهى الشاب الصيني السمك المنتفخ برغم علمه أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي، ولكنه أضاف بعض البهارات ووضع بجانبه خضراوات لتغطي على رائحته المقززة.


بعد أيام أصيب أحد المواطنين بحالة تسمم شديدة كادت أن تنهي حياته، وبعد نقله للمستشفى أوضح أنه شعر بألم شديد في المعدة بعد تناوله ذلك الطبق، فقامت الشرطة باستدعاء الشاب الصيني الذي طهى الطعام.


وحصت الشرطة الأطباق الذي يقدمها ذلك الشاب فوجدوا أنها غير صالحة للاستخدام من الأساس، وأن الأسماك منتفخة وتناولها قد يتسبب في إصابة الشخص بالتسمم.
بلا إنسانية.. القبض على صيني قدم طعاما مسمما للمواطنين.. صور
بلا إنسانية.. القبض على صيني قدم طعاما مسمما للمواطنين.. صور
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