مصرع سائق ميكروباص صدمته نقل أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية

شهد الطريق الإقليمي اتجاه الخطاطبة حادثا مؤسفا، حيث لقي سائق سيارة ميكروباص مصرعه عقب اصطدام سيارة نقل به خلال تواجده بجوار سيارته.
اقرأ أيضا: لأول مرة في المنوفية إجراء عملية دقيقة بمستشفى جراحة المخ والأعصاب
تلقى اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بوقوع حادث أعلى الطريق الإقليمي بنطاق الخطاطبة
وبالانتقال الفورى والفحص تبين مصرع محمد يسري 20 عاما سائق ميكروباص صدمته سيارة نقل خلال وقوفه بجوار سيارته أعلى الطريق لإصلاح عطل بها ومعه والده ووالدته.
وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.