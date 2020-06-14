AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مصرع سائق ميكروباص صدمته نقل أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:49 م
حادث تصادم
حادث تصادم
Advertisements
محمد أمين
شهد  الطريق الإقليمي اتجاه الخطاطبة حادثا مؤسفا، حيث لقي سائق سيارة ميكروباص مصرعه عقب اصطدام سيارة نقل به خلال تواجده بجوار سيارته.

اقرأ أيضا: لأول مرة في المنوفية إجراء عملية دقيقة بمستشفى جراحة المخ والأعصاب

تلقى اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بوقوع حادث أعلى الطريق الإقليمي بنطاق الخطاطبة 

وبالانتقال الفورى والفحص تبين مصرع محمد يسري 20 عاما سائق ميكروباص صدمته سيارة نقل خلال وقوفه بجوار سيارته أعلى الطريق لإصلاح عطل بها ومعه والده ووالدته.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
مصرع سائق ميكروباص صدمته نقل أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية
مصرع سائق ميكروباص صدمته نقل أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية
مصرع سائق ميكروباص صدمته نقل أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين في حادث انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي

ترشيحاتنا

أبرزها الصفقات الجديدة .. 5 تصريحات مهمة لـ مرتضى منصور بشأن الزمالك

بانخفاض 11 قرشا.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 14-6-2020

في عيد ميلاد سيمون .. تعرف على عمرها الحقيقي

موصلة بمنزل حماتها.. سيدة تصاب بانهيار عصبي بعد علمها بوجود كاميرات مراقبة في منزلها

فضل قراءة خواتيم سورة البقرة وبركتها

فيديوجراف.. روسيا تعلن عن إنتاج لقاحين ضد كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات شيفروليه اوبترا 2020 بعد تعديل أسعارها .. صور

شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور

6 علامات تستوجب الفحص .. أعراض التهاب البروستاتا