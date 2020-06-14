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اقتصاد

سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:03 م
الدولار الامريكى
الدولار الامريكى
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علياء فوزى
استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 14 يونيو 2020 وفقا لآخر تحديث البنوك العاملة بمصر.


واستقر سعر صرف الدولار فى بنوك كريدى اجريكول ، البركة  عند 16.14 جنيه للشراء و 16.24 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى بنوك الكويت الوطنى NBK ، المصرف المتحد، عودة ،التعمير و الاسكان، مصرف أبوظبى الإسلامى، المصرى لتنمية الصادرات، البنك التجارى الدولى، الأهلى الكويتى "بيريوس"، اتش اس بى سى HSBC ، قناة السويس المصرى الخليجى، مصر إيران، العربى الأفريقى، التنمية الصناعية، بلوم، الاستثمار العربى AIB) نحو 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع.


واستقر سعر الدولار فى (بنك الإسكندرية، المصرف العربى الدولى) عند نحو 16.12جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدولار فى بنوك (مصر ، الاهلى )نحو 16.11جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع.


واستقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 16.10جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع .

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