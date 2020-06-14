سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 14 يونيو 2020 وفقا لآخر تحديث البنوك العاملة بمصر.
واستقر سعر صرف الدولار فى بنوك كريدى اجريكول ، البركة عند 16.14 جنيه للشراء و 16.24 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى بنوك الكويت الوطنى NBK ، المصرف المتحد، عودة ،التعمير و الاسكان، مصرف أبوظبى الإسلامى، المصرى لتنمية الصادرات، البنك التجارى الدولى، الأهلى الكويتى "بيريوس"، اتش اس بى سى HSBC ، قناة السويس المصرى الخليجى، مصر إيران، العربى الأفريقى، التنمية الصناعية، بلوم، الاستثمار العربى AIB) نحو 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار فى (بنك الإسكندرية، المصرف العربى الدولى) عند نحو 16.12جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار فى (بنك الإسكندرية، المصرف العربى الدولى) عند نحو 16.12جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار فى بنوك (مصر ، الاهلى )نحو 16.11جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 16.10جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع .