سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

واستقر سعر صرف الدولار فى بنوك كريدى اجريكول ، البركة عند 16.14 جنيه للشراء و 16.24 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى بنوك الكويت الوطنى NBK ، المصرف المتحد، عودة ،التعمير و الاسكان، مصرف أبوظبى الإسلامى، المصرى لتنمية الصادرات، البنك التجارى الدولى، الأهلى الكويتى "بيريوس"، اتش اس بى سى HSBC ، قناة السويس المصرى الخليجى، مصر إيران، العربى الأفريقى، التنمية الصناعية، بلوم، الاستثمار العربى AIB) نحو 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار فى (بنك الإسكندرية، المصرف العربى الدولى) عند نحو 16.12جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.













وسجل سعر صرف الدولار فى بنوك (مصر ، الاهلى )نحو 16.11جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع.





واستقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 16.10جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع .